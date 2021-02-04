Полиция рассматривает несколько версий пожара в Запорожье. В том числе поджог

По делу о пожаре в Запорожье полиция рассматривает несколько версий. В том числе не исключено, что пожар в больнице для пациентов с COVID возник в результате поджога.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства внутренних дел.

Сообщается, что открыто уголовное дело за нарушение требований пожарной безопасности. Пожар в больнице квалифицирован как чрезвычайная ситуация местного уровня.

"В настоящее время следствием рассматриваются несколько версий причины пожара, среди которых возможные нарушения пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога", - говорится в сообщении.

Назначены экспертизы, по результатам которых полиция и ГСЧС установят причины трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной пожара мог стать взрыв аппарата искусственной вентиляции легких. В результате пожара погибли четыре человека - врач и три пациента, которые были на ИВЛ.

По этому делу уже задержали ответственного за пожарную безопасность.