Отключение Запорожской ТЭС: работу блоков возобновят в ближайшие часы

Полное отключение Запорожской ТЭС от энергосистемы произошло из-за замыкания на подстанции "Луч". Работу блоков должны восстановить в ближайшие часы.

Об этом сообщает пресс-служба энергохолдинга ДТЭК, которому принадлежит Запорожская ТЭС.

Согласно сообщению, на момент происшествия в работе находилось 3 энергоблока суммарной мощностью 750 МВт.

"Из-за замыкания на подстанции сработали защиты на блоках Запорожской ТЭС, что не позволило допустить более крупной аварии", - говорится в сообщении.

ДТЭК отметил, что планирует начать пусковые операции на блоках ТЭС в течение нескольких часов и синхронизирует свои действия с "Укрэнерго".

Остановка станции привела к кратковременному отключению света в Энергодаре, но в данный момент энергоснабжения города восстановлено, указано в сообщении.

Напомним, сегодня вечером Энергодар остался без света и воды. Мэр города сообщил, что электричество пропало из-за аварии на Запорожской ТЭС. Позже в сети опубликовали видео пожара на Запорожской ТЭС.

По словам глава города, две электроподстанции "Луч" и "Водозабор" возобновили работу почти через полчаса после отключения, еще одну подстанцию запустили позже. Чтобы восстановить электроснабжение, пришлось делать аварийное переподключение.