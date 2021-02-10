Опубликован предварительный доклад об авиакатастрофе в Индонезии

Следователи Индонезии сообщили о неполадках в работе автомата тяги Boeing 737-524 , разбившегося в акватории Яванского моря. Однако пока нет окончательного заключения о проблемах с автоматом тяги.

Об этом говорится в опубликованном предварительном докладе комитета по обеспечению безопасности на транспорте о ходе расследования катастрофы лайнера авиакомпании Sriwijaya Air.

"Автомат тяги работал аномально, при этом неполадки в его работе возникали и до катастрофы", - указывается в документе.

Следователи продолжат изучение данного элемента, системы предупреждения опасного сближения с землей, а также проверят техническое обслуживание лайнера.

После расшифровки данных бортового самописца рейса SJ182, поднятого со дна моря, следователи обнаружили, что незадолго до катастрофы у самолета отказала система подачи топлива в один из двух двигателей.