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Опубліковано попередню доповідь про авіакатастрофу в Індонезії

Новость на русском → Джакарта, Середа 10 лютого 2021 12:07
Опубліковано попередню доповідь про авіакатастрофу в Індонезії Фото: авіакатастрофа в Індонезії (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Слідчі Індонезії повідомили про неполадки в роботі автомата тяги Boeing 737-524, що розбився в акваторії Яванського моря. Однак поки немає остаточного висновку про проблеми з автоматом тяги.

Про це йдеться в опублікованій попередній доповіді комітету із забезпечення безпеки на транспорті про хід розслідування катастрофи лайнера авіакомпанії Sriwijaya Air.

"Автомат тяги працював аномально, при цьому неполадки в його роботі виникали і до катастрофи", - вказується в документі.

Слідчі продовжать вивчення даного елемента, системи попередження небезпечного зближення із землею, а також перевірять технічне обслуговування лайнера.

Після розшифровки даних бортового самописця рейсу SJ182, піднятого з дна моря, слідчі виявили, що незадовго до катастрофи у літака відмовила система подачі палива в один з двох двигунів.

Нагадаємо, керівник відділу розслідування авіаційної безпеки Національної комісії з безпеки на транспорті (KNKT) Нуркахіо Утомо вважає, що лайнер міг розбитися при ударі об воду.

Також раніше РБК-Україна писало, що в Індонезії ідентифікували першого загиблого в авіакатастрофі. Йдеться про 29-річного пасажира, який проживав в Джакарті.

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