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Оккупанты шесть раз сорвали "тишину" на Донбассе, двое военных ранены

Автор: Артур Родивилов

В среду, 24 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, двое военных ранены. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил.

Вблизи Пивденного и Талаковки террористы вели огонь из стрелкового оружия. В результате обстрела украинский военный получил пулевое ранение.

Неподалеку Авдеевки и Водяного зафиксированы обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а возле Марьинки - из автоматических станковых гранатометов.

В районе Чермалыка украинский военный, который нес дежурство на наблюдательном посту, задержал одного боевика. Он пытался проникнуть на украинские позиции. В ходе задержания противник нанес бойцу легкое ранение холодным оружием. В ответ солдат применил штатное оружие и задержал оккупанта.

В двух случаях террористы обстреливали позиции украинских подразделений одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны бойцов ОС.

"Кроме того, в одном случае зафиксирован ошибочный запрос на тишину со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, что свидетельствует о широком использовании противником манипуляций и искажения информации для достижения им своих целей", - заявили в штабе.

С начала текущих суток штаб не фиксировал обстрелов со стороны террористов.

Напомним, за минувшие сутки, 23 февраля, боевики 20 раз обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще два получили ранения.

Кроме того, в Луганской области вблизи Счастья в результате взрыва погиб украинский военный. При этом не указывается, когда именно он погиб. Его обнаружили в лесополосе.

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