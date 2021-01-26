UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Оккупанты семь раз нарушили перемирие на Донбассе, ранен военный

Автор: Артур Родивилов

В понедельник, 25 января, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Южного вооруженные формирования Российской Федерации дважды открывали огонь из оружия разных видов - минометов 120 калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Хутор Вильный российско-оккупационные войска вели огонь по позициям украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Получил ранения один украинский воин. Военнослужащего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей.

С начала текущих суток, 26 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

Напомним, вчера утром в районе Золотого вражеский снайпер ранил украинского военного. Он находится в тяжелом состоянии. В ТКГ добавили, что также в результате использования боевиками противотанковых ракетных комплексов был поврежден один из жилых домов на линии разграничения.

Кроме того, 24 января боевики пять раз открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассООС