Обыски в Киевводоканале: СБУ назвала причину

Служба безопасности Украины подтвердила, что проводит следственные действия в главном офисе Киевводоканала. Правоохранители расследуют взяточничество.

Об этом РБК-Украина сообщили в Главном управлении СБУ в Киеве.

"Да, проводятся следственные действия в рамках уголовного производства. По делу о взяточничестве", - заявили в СБУ.

Кроме того, на своем сайте СБУ рассказала подробности дела. Правоохранители разоблачили на взятке заместителя начальника одного из департаментов Киевводоканала. Он требовал более 38 тысяч долларов от представителя коммерческой структуры.

"В такую ​​сумму он оценил согласования разрешений на размещение объектов внешней рекламы на участках, обслуживаемых Киевводоканалом", - рассказали в СБУ.

Правоохранители задокументировали получение чиновником аванса в размере 9,1 тысяч долларов. Его задержали в кабинете во время получения очередной части взятки в размере 14,7 тысяч долларов. Теперь чиновнику грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

Напомним, сегодня в Киевводоканале заявили, что СБУ пришла с обысками в их главный офис. В компании не раскрывали причин проведения следственных действий.

Добавим, в декабре прошлого года правоохранители проводили обыски в Министерстве культуры. Тогда в министерство пришли сотрудники НАБУ.