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Киевводоканал заявил об обысках в главном офисе

Новина українською → Киев, Четверг 21 января 2021 15:19
Киевводоканал заявил об обысках в главном офисе Фото: обыски в Киевводоканале (facebook.com/vodokanal)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания "Киевводоканал" заявила, что в ее главный офис пришли с обысками. Следственные действия проводят сотрудники столичного управления Службы безопасности Украины.

Об этом компания сообщила на странице в Facebook.

Причину обысков в компании не назвали, но пообещали сообщить подробности, если позволят следователи.

"Руководство компании открыто к сотрудничеству. Как только будут подробности, мы сообщим подробнее, при условии, что это разрешит следствие", - заявили в Киевводоканале.

Служба безопасности Украины пока не сообщала о проведении каких-либо следственных действий в главном офисе Киевводоканала.

Напомним, в декабре СБУ проводила обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте". Следственные действия проходили в рамках расследования дела о возможной государственной измене.

Также в декабре обыски проходили в Министерстве культуры. Следственные действия проводили сотрудники НАБУ.

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