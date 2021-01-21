ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Обыски в Киевводоканале: СБУ назвала причину

Новина українською → Киев, Четверг 21 января 2021 15:38
Обыски в Киевводоканале: СБУ назвала причину Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины подтвердила, что проводит следственные действия в главном офисе Киевводоканала. Правоохранители расследуют взяточничество.

Об этом РБК-Украина сообщили в Главном управлении СБУ в Киеве.

"Да, проводятся следственные действия в рамках уголовного производства. По делу о взяточничестве", - заявили в СБУ.

Кроме того, на своем сайте СБУ рассказала подробности дела. Правоохранители разоблачили на взятке заместителя начальника одного из департаментов Киевводоканала. Он требовал более 38 тысяч долларов от представителя коммерческой структуры.

"В такую ​​сумму он оценил согласования разрешений на размещение объектов внешней рекламы на участках, обслуживаемых Киевводоканалом", - рассказали в СБУ.

Правоохранители задокументировали получение чиновником аванса в размере 9,1 тысяч долларов. Его задержали в кабинете во время получения очередной части взятки в размере 14,7 тысяч долларов. Теперь чиновнику грозит от 5 до 10 лет за решеткой.

Напомним, сегодня в Киевводоканале заявили, что СБУ пришла с обысками в их главный офис. В компании не раскрывали причин проведения следственных действий.

Добавим, в декабре прошлого года правоохранители проводили обыски в Министерстве культуры. Тогда в министерство пришли сотрудники НАБУ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Служба безопасности Украины обыск Киевводоканал
NEWS
"Политическое шарлатанство": Кравчук о передаче пленных Медведчуку
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Политическое шарлатанство": Кравчук о передаче пленных Медведчуку
DAILY
Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными