ОБСЕ зафиксировала более 80 нарушений на Донбассе за сутки

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 84 нарушения на Донбассе за сутки 17 декабря. Большинство из них в Донецкой области.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Так, в Донецкой области было зафиксировано 63 нарушения. Среди них - 30 взрывов неопределенного происхождения вблизи Широкино и 19 взрывов вблизи Донецкой фильтровальной станции.
В течение предыдущего отчетного периода в области зафиксировано 28 нарушений режима прекращения огня.
В Луганской области СММ зафиксировала 21 нарушение режима прекращения огня. В течение предыдущего отчетного периода в области зафиксировано 18 нарушений режима прекращения огня.
Всего с начала перемирия на Донбассе 27 июля наблюдатели зафиксировали в общей сложности 3 852 нарушения режима прекращения огня.
Напомним, в пятницу, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Ранее сообщалось, что в районе Авдеевки снайпер противника ранил украинского бойца.