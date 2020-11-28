ОБСЕ зафиксировала почти 40 нарушений перемирия в Донецкой области за сутки

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 38 нарушений режима перемирия на Донбассе. Все - в Донецкой области.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Нарушения зафиксированы вблизи Широкино, а также в районе к западу от Трудового района Донецка. В предыдущем отчетном периоде Миссия зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня в Донецкой области.

В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. В предыдущем отчетном периоде было зафиксировано четыре нарушения.

Всего с начала перемирия 27 июля СММ ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 2564 нарушения режима прекращения огня.

Напомним, в пятницу, 27 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушали режим прекращения огня.

РБК-Украина писало, что за минувшие сутки, 26 ноября, боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных не было.