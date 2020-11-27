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Боевики пять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе

Новина українською → Донбасс, Пятница 27 ноября 2020 17:20
Боевики пять раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В пятницу, 27 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушали режим прекращения огня. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, вражеский огонь был зафиксирован в пригороде Авдеевки. Боевики открывали огонь из крупнокалиберного пулемета, подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Опытное оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет, а неподалеку Шумов дважды обстреливали украинские позиции с подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме того, в районе населенного пункта Водяное российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберного пулемета.

В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки, 26 ноября, боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных не было.

Кроме того, 25 ноября пророссийские боевики трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В частности, оккупанты обстреляли позиции украинских военных из гранатомета.

На этой неделе на Донбассе погиб украинский военный. Военнослужащий был убит пулей вражеского снайпера.

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