ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ОБСЕ зафиксировала почти 40 нарушений перемирия в Донецкой области за сутки

Новина українською → Суббота 28 ноября 2020 01:36
ОБСЕ зафиксировала почти 40 нарушений перемирия в Донецкой области за сутки Фото: СММ ОБСЕ (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 38 нарушений режима перемирия на Донбассе. Все - в Донецкой области.

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

Нарушения зафиксированы вблизи Широкино, а также в районе к западу от Трудового района Донецка. В предыдущем отчетном периоде Миссия зафиксировала одно нарушение режима прекращения огня в Донецкой области.

В Луганской области СММ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня. В предыдущем отчетном периоде было зафиксировано четыре нарушения.

Всего с начала перемирия 27 июля СММ ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 2564 нарушения режима прекращения огня.

Напомним, в пятницу, 27 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушали режим прекращения огня.

РБК-Украина писало, что за минувшие сутки, 26 ноября, боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе. Боевых потерь среди украинских военных не было.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Донбасс ОБСЕ
NEWS
СНБО подготовит решение по Донбассу
РБК-Украинаинформационное агентство СНБО подготовит решение по Донбассу
DAILY
Стратегия-2024. Почему Трамп не признает поражение на выборах в США
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Стратегия-2024. Почему Трамп не признает поражение на выборах в США