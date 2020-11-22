ОБСЕ зафиксировала почти 2,5 тысяч нарушений на Донбассе с начала перемирия

С начала перемирия на Донбассе 27 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала в общей сложности 2 492 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. Среди них - 988 взрывов, а также 1 369 очередей и выстрелов.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

В частности, за последние сутки в Донецкой области СММ зафиксировала 32 нарушения режима прекращения огня. Из них примерно 90% произошли в южном направлении от Донецкой фильтровальной станции.

Кроме того, в Луганской области наблюдатели зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня вблизи Золотого.

Напомним, в четверг, 19 ноября, боевики обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки, ранен военный.

Ранее 16 ноября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский десантник.

РБК-Украина писало, что стали известны новые детали мирного плана для Донбасса, предложенного Украиной в ТКГ.