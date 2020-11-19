Боевики обстреляли украинские позиции вблизи Авдеевки, ранен военный

В четверг, 19 ноября, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили мирные договоренности. Однако ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, оккупанты открывали огонь по украинским позициям вблизи Авдеевки. Вражеские обстрелы были совершены из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

В результате обстрела один украинский военнослужащий был ранен. Он получил огнестрельное осколочное ранение.

"Воина оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему предоставляется надлежащая медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

При этом сообщается, что об этом инциденте было уведомлено представителей ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, за минувшие сутки, 18 ноября, боевики один раз нарушили режим "тишины". В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Кроме того, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала два нарушения режима прекращения огня на Донбассе.

Добавим, что 16 ноября в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе погиб украинский десантник. Обстоятельства гибели расследуются.