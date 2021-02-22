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В Новой Зеландии на берег выбросились около 50 черных дельфинов. Девять погибли

Автор: Анастасия Рокитна

На берег косы Феруэлл-спит, расположенной на северной оконечности Южного острова Новой Зеландии, выбросились около 50 черных дельфинов. Девять из них погибли.

Об этом сообщает Radio New Zealand.

Рейнджеры, прибывшие на место происшествия, обнаружили 49 черных дельфинов, заблокированных на отмели отдаленной косы Феруэлл-спит в заливе Голден Бей.

По словам сотрудника департамента сохранения природного и исторического наследия Новой Зеландии Аманды Харви, оставшиеся в живых дельфины "чувствуют себя в целом хорошо".

В 2017 году на отмели косы Фаруэлл-спит уже была зафиксирована массовая гибель черных дельфинов. Из 700 заблокированных на мели животных удалось вернуть в море 450, еще 250 особей погибли.

Напомним, в Израиле произошел разлив нефтепродуктов, который привел к загрязнению 150 км береговой линии и гибели животных. В Министерстве экологии страны заявили об экологическом бедствии.

В прошлом году загрязнение воды на Камчатке в России повлекло массовое выбрасывание мертвых морских животных на берег близ Петропавловска-Камчатского.

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