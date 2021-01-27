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Одессу засыпало снегом: город закрыли для грузовиков, транспорт стоит в пробках

Новина українською → Одесса, Среда 27 января 2021 10:45
Одессу засыпало снегом: город закрыли для грузовиков, транспорт стоит в пробках Фото: снегопад в Одессе (dumskaya.net)
Автор: РБК-Украина

В результате снегопада в Одессе на главных дорогах транспорт стоит в пробках. Кроме того, грузовикам запретили въезд в город.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Украины в Facebook.

Сообщается, что полиция контролирует запрет на движение грузовиков по трассам М 05 Киев-Одесса; М 15 Одесса - Рени; М 14 Одесса - Мелитополь; М 16 Одесса - Кучурган.

Водителям фур рекомендуют направляться в места отстоя на АЗС.

Как пишут местные СМИ, снегопад не прекращается и его пик ожидается к обеду. Прогнозируется выпадение более чем месячной нормы осадков. Кроме того, ситуацию ухудшает сильный ветер, до 15-20 метров в секунду.

На многих улицах Одессы образовались пробки, стоит почти весь центр города. Также сообщается, что не работают несколько трамвайных маршрутов.

Фото: снегопад в Одессе (dumskaya.net)

Напомним, сегодня в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях ожидаются сильные снегопады. Синоптики прогнозируют выпадение до 20 см осадков.

Из-за непогоды в Украине сформировали штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на трассах государственного значения. Этот штаб будет работать круглосуточно.

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