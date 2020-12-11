Непогода в Украине: без света сотни домов, на дорогах гололедица и пробки

В Украине значительно ухудшилась погода, в трех областях обесточены сотни домов. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и тумане.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, обесточены 173 населенных пункта в 3 областях, а именно: Киевская - 79, Житомирская - 58, Черновицкая - 36. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, по данным Google Maps, сейчас в Киеве наблюдаются пробки на дорогах. В частности, на проспекте Победы, улице Елены Телиги, проспектах Степана Бандеры, Валерия Лобановского, на улицах Жилянской, Николая Голего, Генерала Тупикова и на Индустриальном переулке.

Также на Дарницком мосту, мосту Патона затруднено движение в направлении правого берега.

Фото: пробки в Киеве (Google Maps)

В пяти областях, а именно в Тернопольской, Хмельницкой, Ривненской, Киевской, Житомирской, были введены временные ограничения движения грузовиков и автобусов на дорогах. Сейчас движение в указанных областях восстановлено, сообщает пресс-служба "Укравтодора".

По информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автодорогах государственного и местного значения страны обеспечено. Ограничений движения нет.

Впрочем, синоптики предупреждают о том, что утром в северных и центральных областях гололед, на дорогах гололедица, в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

По данным спасателей, погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Уже в "Киевпастрансе" сообщили, что в Киеве ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта.

Кроме того, в Киеве приостановлено движение фуникулера. Причиной тому - непогода в столице.

Как писало РБК-Украина, вчера вечером в Киеве начался дождь, а из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед.