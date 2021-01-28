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Непогода в Одессе: пострадали почти 60 человек

Автор: Анастасия Рокитна

В Одессе из-за непогоды, сильных снегопадов и порывов ветра, пострадали 58 человек. В частности, госпитализировали 7 человек.

Об этом сообщает одесское издание "Думская", ссылаясь на мэрию города.

Двое людей пострадали из-за падения деревьев. Один из пострадавших был доставлен в отделение нейрохирургии.

"58 человек обратились за прошедшие сутки в одесские травмпункты по поводу травм, полученных на улице в результате непогоды", - говорится в сообщении.

Утром сообщалось, что в Одессе второй день сильный снегопад, из-за которого в городе остановилось движение электротранспорта. За ночь в Одессе упало почти 500 деревьев и стволовых веток, а также три опоры наружного освещения.

Также 123 населенных пункта Одесской области и четыре микрорайона Одессы остаются без света из-за непогоды.

Напомним, запретили движение государственными трассами в Одесской и Николаевской областях. На трассе Киев-Одесса образовались километровые пробки.

Ранее РБК-Украина писало, что на Украину обрушился активный циклон. Местами высота снежных сугробов превышала метр.

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