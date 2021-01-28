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Одесса под снегом. Остановился электротранспорт, дерево разрушило часть дома

Новина українською → Одесса, Четверг 28 января 2021 10:46
Одесса под снегом. Остановился электротранспорт, дерево разрушило часть дома Фото: последствия непогоды в Одессе (dumskaya.net)
Автор: Анастасия Рокитна

В Одессе второй день сильный снегопад, из-за которого в городе остановилось движение электротранспорта. За ночь в Одессе упало почти 500 деревьев и стволовых веток, а также три опоры наружного освещения.

Об этом сообщает издание "Думская".

Ночью в городе начал ити дождь, а потом мокрый снег. Когда температура воздуха опустилась произошло оледенение контактной сети электрического транспорта, электросетей, деревьев.

Вместе с тем, произошел 131 обрыв сетей наружного освещения и 78 - электротранспорта. В результате часть маршрутов не работает, а на работающих - ограниченное количество троллейбусов и трамваев.

Фото: последствия непогоды в Одессе (dumskaya.net)

Как собщили спасатели, на улице Головковского из-за сильного ветра и намерзания снега упало дерево. Оно привалило одноэтажный дом, в результате чего один из углов здания разрушился.

Кроме того, на улице Ицхака Рабина дерево упало на теплотрассу и прорвало трубу. Часть 15-го квартала осталась без теплоснабжения. После этого подачу теплоносителя по трубам перекрыли.

Ситуация на въезде в город не лучшая. На Киевской трассе, за мостом через Хаджибейский лиман километровые пробки из-за застрявших фур. Всего на этой дороге стоит больше 700 грузовых автомобилей.

Напомним, из-за сильных снегопадов запретили движение государственными трассами в Одесской и Николаевской областях.

Также в Киеве просят водителей не пользоваться личным автомобилем из-за сильных снегопадов.

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