Новоизбранный мэр Конотопа умер от коронавируса

Умер новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Он болел коронавирусной болезнью.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Молоток на своей странице в Facebook.

"Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так", - написал парламентарий.

В мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец и набрал 37% голосов.

Стоит отметить, 31 октября Луговой сообщил о стабилизации своего состояния после болезни.

"Друзья! Состояние моего здоровья стабилизировалось, и уже на следующей неделе я планирую вернуться в Конотоп... Предвыборный процесс-2020 был нелегким для меня в связи с болезнью, но слава Богу, все обошлось", - писал градоначальник.

Напомним, в конце октября мэр Борисполя Анатолий Федорчук умер от коронавируса. Он лидировал на местных выборах.

Он заболел за три недели до выборов, был госпитализирован в Переяславскую больницу. Еще до оглашения результатов 28 октября у него остановилось сердце.

В комментарии РБК-Украина секретарь Бориспольского городского совета Ярослав Годунок заявил, что в городе не будут назначать временного мэра.

Как сообщалось, повторные выборы мэра Борисполя назначили на 31 января 2021 года.