Аваков: в Харьковской области должны объявить войну уличной наркомании
В Харьковской области состоялось совещания силовиков с участием министра внутренних дел Украины Арсеном Аваковым. Они определили стратегические задачи на 2021 год.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
В частности, одной из стратегических направлений определена программа тотальной борьбы с уличной наркоманией.
"Я хочу, чтобы в Харьковской области была объявлена тотальная война уличной наркомании", - заявил он.
Он обратился к участковым полицейским, киберполиции, прокуратуре и пограничникам с просьбой начать "беспощадную войну во всех направлениях распространения этой заразы".
Исполняющий обязанности городского главы Харькова Игорь Терехов отметил, что проблема уличной наркомании и распространения наркотиков и психотропных препаратов в учебных заведениях - один из вопросов, которые возглавляют список проблем в результатах соцопросов в Харькове.
Напомним, в Украине запретили назначать залог в качестве меры пресечения при совершении преступлений, связанных со сбытом и оборотом наркотиков. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.
Как писало РБК-Украина, за основу этот закон нардепы одобрили в середине сентября. Тогда за него проголосовали 246 нардепов.
В конце июля текст соответствующего законопроекта главы государства появился на сайте Верховной рады.