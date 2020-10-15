До конца года жертвами COVID-19 могут стать 20 тысяч украинцев

В ноябре количество зараженных коронавирусом может достигнуть 10 тысяч новых случаев за сутки. При этом жертвами осложнений в результате заражения коронавирусом могут стать 20 тысяч украинцев.

Об этом говорится в прогнозе Киевской школы экономики.

В учебном центре считают, что такой сценарий возможен, если не ввести комплексный карантин в зонах активного распространения коронавируса.

Отмечается, что именно благодаря карантинным мерам Украина избежала мощной волны распространения COVID-19 весной, потому продолжающаяся волна - для страны еще первая, в отличие от большинства европейских стран.

По прогнозам авторов анализа, уже с ноября в день может выявляться от 10 тысяч новых случаев заболевания. При этом уже сейчас по четырем основным показателям оценки ситуации с коронавирусом Украина - среди стран с наиболее сложным положением.

"Украина на седьмом месте по количеству новых случаев заболевания. По показателю смертности - четвертая. По тестированию и выявлению больных COVID-19 - на последнем месте в Европе. Похожая ситуация в Чехии, где власть ввела жесткий карантин: закрыты школы и детсады, запрещены массовые мероприятия", - отмечает руководитель Центра экономики здравоохранения КШЭ Павел Ковтонюк.

Напомним, за минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели еще 5062 человек. Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской, Донецкой областях и в Киеве.

Кроме того, Виктор Ляшко заявил, что в Украине стремительно уменьшается количество административных территорий "зеленого уровня" карантина.