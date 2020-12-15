ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве закрыли на вход две центральные станции метро

Новина українською → Киев, Вторник 15 декабря 2020 14:49
В Киеве закрыли на вход две центральные станции метро Фото: метро (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве закрыли на вход две центральные станции метро. Речь идет о станции метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик",

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Выход со станции "Крещатик" возможен только на улицы Городецкого и Институтскую.

"Станции "Крещатик" и "Майдан Незалежности" закрыты на вход. Пересадочный узел и выход из станций работают в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним, сейчас на Майдане проходит масштабная акция протеста представителей движения SaveФОП. Уже между правоохранителями и митингующими были столкновения. Участники акции протеста требуют от полиции вернуть палатки, которые они хотели установить на Майдане.

В связи с массовой акцией патрульная полиция сообщила о перекрытии движения транспорта на улице Крещатик.

Корреспондент РБК-Украина сообщил, что "скорая" забрала нескольких пострадавших в ходе протеста. Также правоохранители сообщили, что с их стороны пострадали 50 человек.

Масштабная акция протеста начиналась под стенами Верховной рады, которая сегодня проводит заседание.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия метро протест
NEWS
Протест ФОПов на Майдане: есть первые пострадавшие
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Протест ФОПов на Майдане: есть первые пострадавшие
DAILY
Теория чисел. Что не так со статистикой Минздрава по COVID-19
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Теория чисел. Что не так со статистикой Минздрава по COVID-19