В Киеве из-за гололеда в четверг пострадали 163 человека

В Киеве из-за гололеда за четверг, 10 декабря, пострадали более 160 человек. А именно 150 взрослых и 13 детей.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации в комментарии РБК-Украина.

Отметим, вчера вечером в Киеве начался дождь, а из-за низкой температуры вода на дорогах и тротуарах сразу превратилась в лед. Из-за гололеда в столице наблюдалось увеличение количества ДТП.

Напомним, в Киевской области из-за непогоды произошло более 70 дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, в результате аварий трое травмированных.

В частности, в столице на улице Энтузиастов произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель во время гололеда не справился с управлением и автомобиль занесло в дерево.

Как писало РБК-Украина, в Киеве ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта. Оперативное положение - это курсирование с отклонением от графика движения.

Кроме того, в столице приостановил работу городской фуникулер. Тоже из-за непогоды.