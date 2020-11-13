В Киеве COVID-19 заболело рекордное количество людей

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболело рекордное количество горожан. Коронавирус обнаружили у 1083 человек.

Об этом написал мэр города Кличко в своем Telegram-канале.

"Друзья! В Киеве за минувшие сутки обнаружили наибольшее количество больных коронавирусом за весь период пандемии - 1083 человека. Умерли 13 больных. Всего коронавирус унес жизни 938 киевлян", - отметил градоначальник.

Среди заболевших - и 61 медик.

Кличко добавил, что на сегодня в столице уже 48 646 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

"В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 92 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели в столице еще 354 человека. Всего коронавирус преодолели 18 333 жителя Киева", - написал он.

Указано, что больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Соломенском районе - 134, в Деснянском - 127 и 126 случаев - в Шевченковском районе.

Напомним, за сутки 5 ноября в столице впервые с начала пандемии выявили более тысячи новых случаев коронавируса: в городе заразились 1002 человека.

Как писало РБК-Украина, министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что в случае нереализации карантина выходного дня правительству придется ввести более сильные ограничения. Кабмин может ввести полный локдаун в стране.

Ранее правительство отменило карантинное зонирование, теперь в стране действует общенациональный карантин.