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В Киеве в больницах для пациентов с COVID-19 произошли два самоубийства за неделю

Новина українською → Киев, Среда 21 октября 2020 21:43
В Киеве в больницах для пациентов с COVID-19 произошли два самоубийства за неделю Фото: девушка в маске (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

В Киеве в больницах для пациентов с коронавирусом произошли два самоубийства за неделю. По этим инцидентам полиция открыла уголовные производства.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, оба погибших находились в инфекционных отделениях двух столичных больниц.

Женщина, которая находилась на лечении в Александровской больнице, выпрыгнула из окна 4 этажа. Полученные ею травмы были несовместимы с жизнью.

"По словам свидетелей, женщина перед тем как спрыгнуть вела себя эмоционально неадекватно", - добавила Максимец.

20 октября сообщение о самоубийстве поступило из Киевской городской клинической больницы №8. Так, с 4 этажа выпрыгнул 68-летний мужчина.

По этим фактам возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК - умышленное убийство с отметкой самоубийство.

На данный момент полиция устанавливает обстоятельства и возможные причины трагических случаев.

Отметим, что это уже вторая волна странных самоубийств в столице. В конце сентября также погибли несколько пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Напомним, за минувшие сутки в Украине коронавирусом заразились 6719 человек. Больше всего случаев в Харьковской, Одесской областях и в Киеве.

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