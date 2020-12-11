Ситуации в Беларуси и Молдове представляют опасность для Украины, - СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов видит опасность для Украины из-за ситуации в Беларуси и Молдове. Наибольшую опасность представляет ситуация в Беларуси.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Данилова, для Украины будет большим вызовом, если российские военные вторгнутся в Беларусь.

"Ситуация в Беларуси, ситуация в Молдове. Все это для нас очень опасно. Прежде всего опасно то, что происходит в Беларуси. Прежде всего, если военные в большом количестве зайдут в Беларусь. Для нас это будет вызов", - подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, недавно Лукашенко предложил обновить план применение совместной с Россией группы войск. Лукашенко продолжает утверждать о якобы опасности со стороны НАТО.

Также РБК-Украина писало, что новоизбранный президент Молдовы Майя Санду потребовала вывод российских военных из Приднестровья. Решить ситуацию Санду хочет исключительно дипломатическим и мирным путем.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 11 декабря оче-видцы рассказывают, через какие ужасы проходят пленные в ОРДЛО. Также гости студии, среди которых Михеил Саакашвили, Алексей Данилов, Игорь Кузин, Михаил Радуцкий и другие, дискутируют на тему жесткого карантина в Украине из-за пандемии коронавируса, обсуждают российскую вакцину и не только.

"Свобода слова Савика Шустера" от 11 декабря

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" министр здравоох-ранения Максим Степанов рассказал о том, насколько готова инфраструктура для проведения массовой вакцинации.

Максим Степанов

Также биолог-генетик Александр Коляда рассказал о технологиях, которые использовались при создании вакцин против коронавируса.

Александр Коляда

А заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград прокомментировала страхи родителей, связанные с вакцинацией.

Наталья Виноград

Не обошлось и без скандалов. Так, например, предлагаем посмотреть на спор между на-родным депутатом Алексеем Гончаренко и министром Максимом Степановым о финансировании по проведению вакцинации в Украине.

Степанов и Гончаренко

Еще на прошлой неделе председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического раз-вития Дмитрий Наталуха рассказал про налоговые инициативы, которые спровоцировали протесты ФОПов, и о том, почему власть изменила свою позицию относительно их внедре-ния.

Дмитрий Наталуха