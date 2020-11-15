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Карантин выходного дня: в Киеве выявили еще более 50 нарушений

Новина українською → Киев, Воскресенье 15 ноября 2020 19:27
Карантин выходного дня: в Киеве выявили еще более 50 нарушений Фото: фитнес-клубы сегодня не работали (facebook.com/kiev.dpss.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Киеве 15 ноября выявили еще 55 нарушений карантина выходного дня. По данным фактам составлены административные протоколы.

Об этом говорится в сообщении Госпотребслужбы Киева в Facebook.

Сообщается, что сегодня мобильные группы проверили более 1 500 объектов.

"По результатам проведенного контроля составлены 55 протоколов об административных правонарушениях по ст.44-3 КоАП "Нарушение правил карантина людей" за несоблюдение карантина", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что среди проверенных фитнес-центров были клубы с ресторанами "Царский" и "5 Элемент", а также 20 клубов "Спортлайф". Все они сегодня не работают - были закрыты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Офисе президента Украины планируют провести совещание с мэрами украинских городов в связи с отказом вводить карантин выходного дня. По данным источника, к совещанию хотят привлечь мэров городов, где карантин не соблюдается. Точной даты совещания пока нет, но оно может пройти сегодня-завтра.

Ранее РБК-Украина писало о том, как прошел первый карантин выходного дня.

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