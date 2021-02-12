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Изменение климата: какие последствия глобального потепления для Украины

Автор: Анастасия Рокитна

Из-за глобального потепления в Украине может измениться климат. В частности, в южных регионах может быть очень жарко, а в западных областях - чаще возникать паводки.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".

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Средняя температура на планете растет, в Украине тоже - за последние 30 лет температура в стране выросла на 1,2 градуса Цельсия.

Эксперт по вопросам климата Ольга Гусакова в комментарии изданию рассказала, что есть опасность тепловых ударов и засух в украинских регионах.

Министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский объяснил изданию, что из-за повышения температуры есть угроза увеличения количества стихийных бедствий: наводнения в Карпатах, преобразование степей южного региона в пустыни, затопление прибрежных территорий и нехватка питьевой воды в центральных и южных регионах.

Также в стране могут появиться болезни южных стран - малярия, энцефалитный клещ.

Напомним, Украина на этой неделе страдает от снежного циклона. Заметает снегом такие города, как Киев и Львов. В частности, во Львовской области выпало 90 сантиметров снега.

В комментарии РБК-Украина начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык сообщил, что в течение текущей недели ожидаются резкие изменения погоды. После потепления в Украину вернутся морозы.

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