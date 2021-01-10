В Индонезии нашли останки пассажиров и обломки разбившегося самолета

В Индонезии нашли останки тел и самолета Boeing 737-524, который разбился вскоре после взлета из Джакарты. Их нашла дайверская команда в Яванском море на глубине 23 метров.

Об этом сообщает Associated Press.

"Мы получили отчет от команды водолазов, в котором указано, что видимость в воде была приемлемой, что сделало возможным выявление ряда фрагментов самолета", - сообщил командующий вооруженных сил Индонезии Хади Тьяджанто.

Пока непонятно, что стало причиной аварии. Местные рыбаки, находившиеся 9 января на север от побережья Джакарты, сообщили, что слышали взрыв около 14:30 по местному времени в субботу.

На борту было 62 человека, среди которых семь детей и трое младенцев. В результате происшествия никто не выжил.

Напомним, ранее сообщалось, что самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air не подавал сигнала тревоги.

РБК-Украина писало, что в сети уже появились фото и видео с возможного места авиакатастрофы.

До этого крупная авиакатастрофа в Индонезии произошла осенью 2018 года, когда разбился самолет Boeing 737 MAX. Тогда погибли 189 пассажиров и членов экипажа.