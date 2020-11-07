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В Харькове авто влетело в "островок безопасности": пострадавшие в тяжелом состоянии

Новина українською → Харьков, Суббота 07 ноября 2020 21:50
В Харькове авто влетело в "островок безопасности": пострадавшие в тяжелом состоянии Фото: ДТП в Харькове (hk.npu.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Харькове автомобиль влетел на "островок безопасности". В результате пострадали три человека, в том числе 9-летний мальчик.

Об этом сообщает управление Национальной полиции в Харьковской области.

Отметим, сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Науки поступило в полицию 7 ноября около 16:10.

По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов, которые находились на островке безопасности.

"Трое пострадавших, среди которых 48-летний мужчина, 9-летний мальчик и неустановленная женщина в возрасте около 50 лет доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Сейчас осмотр места происшествия продолжается, полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.

Кроме того, заместитель мэра Харькова Игорь Терехов сообщил подробности инцидента. По его словам, пострадали четыре человека.

"Со скоростью 120 километров, прямо с полосы, предназначенной для поворота налево, водитель Фольксвагена наехал на островок безопасности на углу проспекта Науки и Космической, сбил четырех человек, включая ребенка. Всем пострадавшим окажут необходимую помощь", - отметил он.

Заммэра просит руководство правоохранительных органов тщательно проверить информацию о том, было ли это гонками по центральному проспекту Харькова.

"Если да - то второй участник этого "соревнования" тоже должен понести ответственность... Виновник трагедии... в этом году под залог в 105 тысяч гривен был выпущен за поножовщину", - написал чиновник.

Напомним, 6 ноября в Харькове столкнулись автомобили Honda Civic и Suzuki Grand Vitara, в результате чего один из них отбросило в остановку общественного транспорта. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек.

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