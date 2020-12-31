Гранаты нашли и возле квартиры тещи Шабунина: ему предлагают охрану

Сегодня, 31 декабря, возле киевской квартиры тещи активиста Виталия Шабунина тоже нашли гранаты. Накануне взрывные устройства были найдены возле квартиры его матери в Ровно.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции.

Сообщается, что сегодня около 11:00 поступило сообщение о том, что в Святошинском районе Киева в многоэтажке возле квартиры тещи Шабунина нашли две скрепленные скотчем гранаты Ф-1. На месте полиция проводит осмотр, устанавливает возможных свидетелей и просматривает камеры видеонаблюдения. Инцидент квалифицируют после осмотра.

"Учитывая эти события, Виталию Шабунин будут предложены меры безопасности. В случае согласия - их обеспечат полицейские Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 30 декабря в Ровно нашли гранаты возле квартиры матери Шабунина. На месте полиция эвакуировала ее и еще пятерых жильцов. Возле дверей было самодельное взрывное устройство на основе двух гранат Ф-1 без средств подрыва. Их отправили на экспертизу.

Летом в селе Гнедин под Киевом произошел пожар в доме Шабунина, причиной инцидента был умышленный поджог.