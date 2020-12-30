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Полиция нашла гранаты возле квартиры матери Шабунина

Новина українською → Среда 30 декабря 2020 23:21
Полиция нашла гранаты возле квартиры матери Шабунина Фото: Виталий Шабунин (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство. На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Около 21:20 в полицию поступила информация о том, что на первом этаже пятиэтажного жилого дома под дверью квартиры обнаружено самодельное взрывное устройство. По предварительной информации, оно состоит из двух гранат и черной коробки.

Сейчас на месте проводят тщательный осмотр. Правоохранители пытаются установить лиц, которые могут быть причастны к этому событию.

"Кроме того, проводятся первоочередные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для установления мотивов такого поступка и лиц, причастных к этому инциденту", - добавили в полиции.

Напомним, 23 июля в селе Гнедин под Киевом произошел пожар в доме Шабунина. Тогда в результате поджога никто не пострадал, однако сам дом был частично поврежден.

Впоследствии экспертиза подтвердила, что причиной пожара стал умышленный поджог.

Свою обеспокоенность нападениями на активистов в Украине тогда выразили США.

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