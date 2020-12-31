Граната под дверью матери Шабунина: открыли дело

Возле квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ровно обнаружили два предмета похожих на гранаты. Правоохранители открыли уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Жителей дома эвакуировали, после проверки стало известно, что в корпусах гранат взрывчатки не выявили.

Начато производство по фактам угрозы убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия (ч.1 ст.129, ч.4 ст.296 УК Украины). Правоохранители пытаются установить лиц, которые могут быть причастны к этому.

Сам Шабунин на своей странице в Facebook написал, что его маме подложили взрывное устройство под дверь, чтобы запугать его.

"Очевидно, что это мне такой "привет", а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит", - считает он.

Напомним, 23 июля в селе Гнедин под Киевом произошел пожар в доме Шабунина. Тогда в результате поджога никто не пострадал, однако сам дом был частично поврежден.

Впоследствии экспертиза подтвердила, что причиной пожара стал умышленный поджог.