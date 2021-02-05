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В Германии произошел взрыв в офисе Красного Креста, есть пострадавшие

Автор: РБК-Украина

В немецком Меммингене произошел взрыв в офисе Красного Крест. В результате инцидента пострадали пять человек.

Об этом пишет Augsburger Allgemeine.

Сообщается, что взрыв произошел рано утром в офисе Красного Креста на Донауштрассе. Большинство раненных получили легкие повреждения, их доставили в больницу. По данным спасателей, причиной взрыва стало повреждение газовой трубы, которая проложена под землей.

В результате взрыва повреждено складское помещение Красного Креста. В момент инцидента там находились несколько человек. Полиция эвакуировала все дома в радиусе 500 метров.

Начальник городской пожарной охраны Рафаэль Ниггль уже заявил, что риска повторного взрыва больше нет. Эвакуированным жильцам разрешили вернуться в свои квартиры и снова пользоваться электричеством и отоплением.

Между тем поиск утечки в газовой магистрали продолжается. До тех пор улица Донауштрассе будет перекрыта.

Напомним, ранее сообщалось, что на Кипре произошел взрыв в центре COVID-вакцинации.

До этого сообщалось о взрыве в центре Мадрида, в результате инцидента были жертвы.

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