ФСБ заявляет о перестрелке на границе с Украиной, есть погибший

На границе России с Украиной произошла перестрелка, в результате инцидента есть погибший. По данным Федеральной службы безопасности России, трое мужчин со стороны Украины якобы пытались незаконно перейти границу.

Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что инцидент произошел на участке пограничного контроля ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.

"… 4 декабря пограничным нарядом пресечена попытка нарушения границы из Украины в Российскую Федерацию тремя вооруженными неизвестными. При попытке задержания нарушители оказали вооруженное сопротивление", - говорится в сообщении.

В ходе перестрелки один из них получил смертельные ранения. В ФСБ отмечают, что двое остальных якобы скрылись на территории Украины. Других подробностей пока нет.

РБК-Украина обратилось в Государственную пограничную службу за оперативным комментарием. Как заявил помощник главы Госпогранслужбы, пресс-секретарь Андрей Демченко, информация об инциденте на данный момент уточняется.

Напомним, летом в Ростовской области мужчина на автомобиле пытался прорваться через российско-украинскую границу. Чтобы остановить мужчину российские пограничники применили оружие, он получил легкое ранение.

Отметим, в ноябре на административной границе с Крымом украинская сторона задержала бывшего чиновника Министерства внутренних дел. Его подозревают в государственной измене и содействии оккупантам в преследовании крымчан.