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ЕС должен уделять Украине повышенное внимание по COVID-вакцинам, - Зеленский

Новина українською → Киев, Вторник 12 января 2021 13:51
ЕС должен уделять Украине повышенное внимание по COVID-вакцинам, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз должен уделять Украине повышенное внимание в вопросе закупки вакцины от COVID. Как и другим странам-участницам инициативы "Восточное партнерство".

Об этом на совместном брифинге с президентом Молдовы Майей Санду заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

По его словам, сегодня стороны обсудили вопросы получения вакцины, поскольку на сегодня для всех стран "Восточного партнерства" принципиально получить ее.

"Считаю, что странам "Восточного партнерства" должно уделяться повышенное внимание странами Европейского союза в вопросах совместных процедур закупки и поставки вакцин", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил Европейской комиссии письмо с просьбой помочь с поставками вакцины от COVID.

Отметим, президент Румынии Клаус Йоханнис пообещал предоставить Молдове партию вакцины от COVID из того объема, который получает в рамках Евросоюза. На сегодня речь идет о 200 тысячах доз. Также он заявил, что Бухарест направит своих специалистов для помощи молдавским врачам.

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