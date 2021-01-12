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Регулятор ЕС получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca

Новина українською → Вторник 12 января 2021 10:23
Регулятор ЕС получил заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) получило заявку на регистрацию вакцины от коронавируса компании AstraZeneca. Решения об использовании вакцины будет приниматься в ускоренном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба европейского регулятора.

Ожидается, что разрешение на использование вакцины AstraZeneca в Европейском союзе может быть выдано к 29 января.

"Такой короткий срок для оценки возможен только потому, что EMA уже проверило некоторые данные о вакцине в ходе обзора. На этом этапе EMA оценило данные лабораторных исследований, данные о качестве вакцины и некоторые доказательства безопасности и эффективности на основе объединенного анализа промежуточных клинических данных из четырех продолжаются клинические испытания в Великобритании, Бразилии и Южной Африке", - сообщили в ЕМА.

Напомним, в конце декабря в ЕС отказались рекомендовать вакцину AstraZeneca к использованию в европейских странах. Тогда в Евросоюзе запросили больше данных о качестве вакцины.

Первой в мире вакцину против коронавируса AstraZeneca одобрили в Великобритании. Ее признали одновременно безопасной и эффективной.

Как писало РБК-Украина, в конце декабря компания AstraZeneca максимально повысила эффективность своей вакцины, которая превышает теперь 90%.

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