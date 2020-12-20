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В Украине подтвердили 8 325 новых случаев коронавируса

Новина українською → Киев, Воскресенье 20 декабря 2020 08:17
В Украине подтвердили 8 325 новых случаев коронавируса Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 8 325 человек. Больше всего случаев в Одесской области, Киеве, Запорожской, Киевской и Харьковской областях.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook.

За минувшие сутки в Украине сделали 39 941 тестирование на коронавирус (в частности методом ПЦР - 32 234, методом ИФА - 7 707).

Также госпитализировали 3 037 человек, умерли 116 пациентов. Кроме этого, выздоровели от COVID-19 6 626 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской области (814), городе Киеве (756), Запорожской (675), Киевской (592) и Харьковской (520) областях.

С начала пандемии в Украине подтвердили 964 448 случаев коронавируса, 581 162 случая выздоровления.

Напомним, в Министерстве здравоохранения готовят национальный план по вакцинации украинцев от коронавируса. Граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, также планируют вакцинировать.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не вошла в список стран которые первыми получают вакцину от COVID-19.

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