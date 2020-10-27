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Два замглавы Офиса президента заразились коронавирусом

Автор: Владислав Красинский

Два заместителя главы Офиса президента заболели COVID-19. У президента Владимира Зеленского коронавирус не выявили.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в ОП.

По его словам, среди заболевших Юлия Ковалив и Андрей Смирнов.

"Все остальные прошли тестирование, все нормально. Президент и глава Офиса в порядке", - уточнил собеседник.

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Отметим, Ковалив написала на своей странице в Facebook, что у нее подтвердили коронавирус.

Ранее сообщалось, что лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко заболел коронавирусом.

Напомним, пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко заразился коронавирусом.

До этого коронавирус подтвердили у нардепа Жана Беленюка и главы партии "Голос" Киры Рудик. По ее словам, в последние несколько дней у нее была, возможно, самая высокая температура в жизни. Остальные симптомы - похожи на грипп.

Отметим, Верховная рада была на карантине из-за вспышки коронавируса среди народных депутатов.

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