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Замглавы Офиса президента Ковалив заболела COVID-19

Новина українською → Украина, Вторник 27 октября 2020 13:37
Замглавы Офиса президента Ковалив заболела COVID-19 Фото: Юлия Ковалив (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заболела коронавирус. Также заразился ее супруг и дети.

Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Наша семья также пополнила неутешительную статистику. К сожалению, вместе с мужем и детьми получили положительные тесты на COVID-19. Несмотря на то, что мы четко придерживались всех санитарных норм, эта болезнь не обошла и нас стороной", - сообщила Ковалив.

По словам замглавы ОП, она и ее семья чувствует себя удовлетворительно. Они находятся под наблюдением врача.

Сейчас Ковалив с семьей находится на самоизоляции.

Напомним, 24 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что заразился коронавирусом. Он отметил, что чувствует себя хорошо. При этом мэр отправится на самоизоляцию и продолжит работать из дома.

Как писало РБК-Украина, 22 октября стало известно, что мэр Мариуполя Вадим Бойченко заразился коронавирусом. Он ушел на самоизоляцию. По словам Бойченко, он чувствует себя хорошо, у него нет симптомов коронавируса.

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