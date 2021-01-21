На Донбассе от выстрела снайпера погиб украинский военный

В четверг, 21 января, на Донбассе погиб украинский военный. Позиции Вооруженных сил Украины обстреляли из снайперского оружия.
Об этом сообщили в Командовании морской пехоты.
В целом в четверг, 21 января, на Донбассе незаконные вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.
"Вследствие обстрелов позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил. Командование морской пехоты выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки, 20 января, боевики дважды обстреливали украинские позиции на Донбассе. В результате обстрела противника один украинский военный получил ранения. При этом, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала снижение количества обстрелов на Донбассе.