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На Донбассе военные снова сбили беспилотник боевиков

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 30 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы о перемирии на Донбассе. Оккупанты запустили через линию разграничения беспилотник.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе Водяного украинскими военными был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Квадро" с пересечением линии разграничения. Украинские военные сбили его выстрелами из стрелкового оружия.

Кроме того, боевики обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Водяное. Оккупанты открывали огонь со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

При этом ситуация в районе ООС остается контролируемой. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Напомним, за минувшие сутки, 29 ноября, боевики четыре раза нарушили перемирие. В свою очередь украинские военные сбили беспилотник боевиков.

Кроме того, в Украине пропавшими без вести считаются 69 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

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