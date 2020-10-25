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Боевики на Донбассе четырежды нарушили "тишину"

Новина українською → Донбасс , Воскресенье 25 октября 2020 07:29
Боевики на Донбассе четырежды нарушили "тишину" Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

За последние сутки, 24 октября, боевики на Донбассе четыре раза нарушили договоренности о полном прекращении огня. Боевых потерь среди украинских военных нет.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Так, оккупанты применили стрелковое оружие вблизи Каменки и дважды - недалеко от населенного пункта Шумы.

Кроме того, в районе Водяного противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

"В ответ на провокационные враждебные выстрелы украинские военнослужащие оружие не применяли. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении.

В штабе ООС заявляют, что ситуация на фронте остается полностью контролируемой украинскими защитниками.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил ООН разработать совместный план восстановления Донецкой и Луганской областей.

Как писало РБК-Украина, в результате войны на Донбассе только на подконтрольных Украине территориях погибли по меньшей мере 14 тысяч человек.

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