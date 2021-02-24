На Донбассе снайпер ранил украинского военного
В понедельник, 23 февраля, вооруженные формирования РФ осуществили обстрел позиций украинских защитников. В результате выстрела вражеского снайпера был ранен украинский военный.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".
Военного оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа военной службы правопорядка.
действия вооруженных формирований РФ и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ.
Напомним, пророссийские боевики на Донбассе с начала 23 февраля семь раз нарушали режим прекращения огня. Украинские военные на обстрелы оккупантов открывали огонь в ответ.
Напомним, украинская разведка рассказала, что Россия перебросила на оккупированный Донбасс новые подразделения снайперов.