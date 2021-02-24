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На Донбассе снайпер ранил украинского военного

Новина українською → Донбасс, Среда 24 февраля 2021 00:44
На Донбассе снайпер ранил украинского военного Фото: Донбас (facebook.com/otueast)
Автор: Даша Харченко

В понедельник, 23 февраля, вооруженные формирования РФ осуществили обстрел позиций украинских защитников. В результате выстрела вражеского снайпера был ранен украинский военный.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток".

Военного оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа военной службы правопорядка.

действия вооруженных формирований РФ и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ.

Напомним, пророссийские боевики на Донбассе с начала 23 февраля семь раз нарушали режим прекращения огня. Украинские военные на обстрелы оккупантов открывали огонь в ответ.

Напомним, украинская разведка рассказала, что Россия перебросила на оккупированный Донбасс новые подразделения снайперов.

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