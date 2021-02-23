Россия перебросила на Донбасс новое подразделение снайперов, - разведка

Об этом на брифинге сообщила спикер Минобороны Мария Сальник.

В частности, по информации Главного управления разведки, российское военное командование продолжает поддержку боеспособности оперативной группировки оккупационных войск.

С начала февраля на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях из России завезли более двух тысяч тонн топлива. В то же время провели ротацию кадровых российских офицеров на командных должностях.

"Кроме того, для усиления передовых позиций оккупационных войск прибыл сводный снайперский подразделение ВС РФ, вооруженный снайперскими комплексами различного калибра российского и иностранного производства", - добавила Сальник.