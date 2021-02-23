Боевики на Донбассе семь раз нарушали "тишину". Военные давали отпор

Пророссийские боевики на Донбассе с начала 23 февраля семь раз нарушали режим прекращения огня. Украинские военные на обстрелы оккупантов открывали огонь в ответ.

Об этом сообщило командование Объединенных сил на странице в Facebook .

Боевики вблизи Зайцево обстреливали позиции ООС из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один военный погиб, еще один получил ранения.

Из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов оккупанты стреляли возле Красногоровки, а в районе Песков - открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Под вражеские обстрелы также попадали позиции украинских военных возле Луганского, Авдеевки, Гнутово и Шумов. Там пророссийские боевики применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"На обстрелы противника украинские воины открывали огонь в ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", - добавили в штабе.