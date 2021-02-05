На Донбассе сегодня трижды нарушали перемирие. Обошлось без потерь

С начала 5 февраля пророссийские боевики на Донбассе трижды обстреливали позиции Объединенных сил. В результате вражеских провокаций украинские военные не пострадали.

Об этом сообщило командование ООС на странице в Facebook.

Сегодня вблизи Новомихайловки оккупанты стреляли из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а также запускали беспилотник через линию разграничения. Боевики с помощью беспилотника сбросили на позиции ООС мину ПОМ-2.

Также перемирие нарушалось вблизи Богдановки, где оккупанты прицельно обстреляли украинские позиции из автоматического станкового гранатомета.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлено представителей ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет", - заявили в штабе.

Напомним, вчера оккупанты четыре раза нарушали перемирие на Донбассе. Во время обстрела со стороны боевиков пострадал украинский военный.

Добавим, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о резком обострении ситуации на Донбассе. Он подчеркнул, что уже нет никакого мирного процесса.