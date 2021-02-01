На Донбассе пропал боец ООС, он может быть на оккупированной территории

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил пропал украинский военнослужащий. Это произошло во время его дежурства.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" на своей странице в Facebook.

Исчезновение бойца заметили еще вечером 28 января во время проверки личного состава, однако поиск не дал результатов.

"Военный исчез во время дежурства на одном из взводных опорных пунктов. Оружие и патроны остались на месте службы. Сослуживцами характеризуется как человек исключительно спокойный и уравновешенный, конфликтных ситуаций ни с кем не имел", - отмечают в подразделении.

По имеющейся у "Востока" информации, боец сейчас находится на оккупированной территории. Продолжаются следственные действия и установление всех обстоятельств.

Как пишут сепаратистские СМИ, 28 января на оккупированную территорию якобы перешел военнослужащий первой танковой бригады Вооруженных сил Украины Анатолий Тараненко. Представители боевиков заявили, что он якобы сбежал, но на оккупированной территории "его жизни ничего не угрожает".

При этом оперативно-тактическая группировка "Восток" в своем сообщении не уточняет имя бойца, который исчез с боевого поста.

Напомним, ранее в сети появились фото тюрьмы "Изоляция", которая находится в оккупированном Донецке. Оккупационная власть удерживает в ней украинских пленных.

Как писало РБК-Украина, с начала января 2021 года количество незаконно удерживаемых украинцев на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей возросло.

Сейчас пророссийские боевики на Донбассе незаконно удерживают по меньшей мере 267 украинцев.